Nhận định Brest – Paris Saint-Germain vào lúc 22:00 ngày 25/10 trong bối cảnh gã khổng lồ PSG đang khát khao một chiến thắng tưng bừng để khẳng định lại vị thế. Trong khi đó, Brest với lợi thế sân nhà liệu có thể tạo nên bất ngờ trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt? Cùng Xoilac phân tích cũng như phong độ của hai đội dưới bài viết sau!

Vài nét về phong độ của Brest – Paris Saint-Germain

Trước khi bước vào trận đấu này, phong độ của hai đội đang có những sự khác biệt rõ rệt, điều này hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc so tài thú vị trên sân cỏ.

Phong độ của Brest

Đội chủ nhà Brest đang có những màn trình diễn tương đối ổn định trong thời gian gần đây. Dù không phải là một đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao, nhưng Brest luôn biết cách gây khó khăn cho các đối thủ bằng lối chơi tập thể và tinh thần chiến đấu quả cảm. Tuy nhiên, việc phải đối đầu với một đối thủ mạnh như PSG sẽ là một thử thách thực sự cho hàng thủ của họ, vốn đôi khi vẫn còn bộc lộ những sai sót.

Brest có giai đoạn đầu mùa giải khá ổn định

Phong độ của Paris Saint-Germain

Gã khổng lồ thủ đô Paris đang cho thấy những dấu hiệu chệch choạc trong các trận đấu gần đây tại giải quốc nội. Dù vẫn sở hữu một đội hình đầy rẫy các ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng những trận hòa và thua không đáng có đã khiến họ gặp đôi chút khó khăn. Do đó, chuyến làm khách đến sân của Brest sẽ là cơ hội để PSG trút giận và tìm lại mạch chiến thắng quen thuộc.

Lịch sử đối đầu Brest – Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain hoàn toàn chiếm ưu thế trong các cuộc đụng độ trước đây. Thống kê cho thấy Brest chưa thể đánh bại PSG trong 24 lần đối đầu gần nhất, trong đó có tới 17 trận thua và 7 trận hòa. Đáng chú ý, Brest đã toàn thua trong cả 12 trận gần nhất khi chạm trán với đại diện thủ đô.

Trong 21 lần gặp nhau gần đây, PSG đã giành chiến thắng tới 19 lần, và chỉ có 2 trận kết thúc với tỷ số hòa. Sự áp đảo này cho thấy PSG luôn là một đối thủ kỵ giơ đối với Brest, và đội chủ nhà sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn có được một kết quả khả quan.

Bảng tỷ lệ kèo trận Brest – Paris Saint-Germain

Các nhà cái đã đưa ra những tỷ lệ kèo cho trận đấu này, phản ánh sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ giữa hai đội. Khả năng có được 3 điểm trọn vẹn của Paris Saint-Germain trong chuyến làm khách đến Brest là rất cao.

Bảng tỷ lệ kèo trận Brest – Paris Saint-Germain

Soi kèo Brest – Paris Saint-Germain chi tiết

Dựa trên những phân tích về phong độ, lịch sử đối đầu và tỷ lệ kèo, chúng ta có thể đưa ra những nhận định chi tiết hơn cho từng loại kèo. Sau đây là một vài nhận định mà bạn có thể tham khảo, áp dụng khi tham gia.

Kèo chấp

Thị trường châu Á đánh giá rất cao khả năng giành một chiến thắng đậm của Paris Saint-Germain. Với mức kèo chấp sâu, đội bóng thủ đô Paris được kỳ vọng sẽ tạo ra một thế trận áp đảo hoàn toàn so với đội chủ nhà. Dù Brest có lợi thế sân bãi, nhưng việc ngăn cản hàng công siêu hạng của PSG là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Lịch sử đối đầu cũng cho thấy PSG thường xuyên thắng cách biệt trước đối thủ này, do đó lựa chọn cửa trên là một quyết định hợp lý.

Dự đoán: Paris Saint-Germain -1.25

Kèo châu Âu

Trên sàn giao dịch châu Âu, tỷ lệ cho một chiến thắng của PSG ở mức rất thấp, điều này phản ánh đúng thực lực và vị thế của họ. Cơ hội để Brest tạo nên địa chấn bằng một trận thắng hoặc thậm chí là một trận hòa là vô cùng nhỏ nhoi, thể hiện qua mức thưởng rất cao cho hai cửa cược này. Với những ai tìm kiếm sự an toàn, lựa chọn PSG giành trọn ba điểm là phương án tối ưu nhất.

Dự đoán: Paris Saint-Germain thắng

Kèo Tài Xỉu

Các cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội thường xuyên có nhiều bàn thắng được ghi. Hàng công của PSG luôn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, trong khi hàng thủ của Brest lại không được đánh giá cao về sự chắc chắn. Kịch bản về một trận đấu cởi mở với nhiều pha lập công là rất dễ xảy ra, bởi PSG sẽ muốn trút giận sau những kết quả không như ý gần đây. Vì vậy, kèo Tài là một lựa chọn đáng để cân nhắc.

Dự đoán: Tài

Xoilac dự đoán tỷ số

Tổng hợp các yếu tố từ phong độ, lịch sử đối đầu cho đến sức mạnh đội hình, một chiến thắng cách biệt cho đội khách là kết quả được dự báo trước. Brest có thể sẽ nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự trên sân nhà, nhưng khó có thể tránh khỏi một thất bại đậm.

Dự đoán tỷ số chung cuộc: Brest 1-4 Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain sẽ có 1 chiến thắng tưng bừng trước đội chủ nhà

Tổng kết

Tóm lại, trận đấu giữa Brest vs Paris Saint-Germain vào lúc 22:00 ngày 25/10 được nhận định dự báo sẽ là một trận cầu một chiều với ưu thế hoàn toàn thuộc về đội khách. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng Brest khó có thể tạo nên bất ngờ trước một PSG quá mạnh và đang rất cần một chiến thắng để khẳng định lại vị thế của mình.